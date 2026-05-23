Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 мая 2026 в 12:19

Думал, варенье варят только из ягод. А потом сварил из крапивы — и сижу в шоке, насколько это вкусно

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Сам не верил, что из жгучей травы можно сделать что-то съедобное. Но лимон и апельсин творят чудеса — это варенье я теперь варю каждую весну.

Ингредиенты

Крапива (молодые листья) — 500 г, сахар — 800 г, лимон — 1 шт., апельсин — 1 шт., вода — 100 мл.

Как готовлю

Сначала надеваю перчатки и тупо перебираю крапиву — оставляю только молодые листья и верхушки, без грубых стеблей. Бланширую зелень в кипятке 2-3 минуты, потом откидываю на дуршлаг и слегка отжимаю, чтобы ушла жгучесть. Тем временем варю сироп из сахара и воды, пока он не станет прозрачным.

Лимон с апельсином режу тонкими кружками прямо с цедрой, косточки выбрасываю. В сироп закидываю крапиву и цитрусы, варю на медленном огне 20–30 минут, пока варенье не загустеет. Разливаю горячим по стерилизованным банкам и закатываю — зимой открываешь и вспоминаешь весну.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Сначала смотрел на кастрюлю с подозрением: ну какое варенье из сорняков? Но когда добавил лимон и апельсин, кухня наполнилась таким цитрусовым ароматом, что я забыл про крапиву. Готовое варенье оказалось густым, как мармелад, с нежной текстурой и легкой кислинкой. Советую подавать к сырникам — это бомба!

Проверено редакцией
Общество
рецепты
еда
варенье
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Планы у ребенка были, а теперь?»: студент потерял ногу при атаке ВСУ
Магнитные бури сегодня, 23 мая: что будет завтра, головная боль, давление
Под завалами колледжа в Старобельске остались люди
Число погибших детей при атаке на колледж в Старобельске увеличилось
«Ходят за мной в туалет»: Фицо пошутил над расспросами членов ЕС о Путине
Захарова одной картинкой высмеяла отказ Запада посещать Старобельск
Володин рассказал о новых мерах поддержки многодетных семей
Захарова озвучила первых отказавшихся от поездки на место трагедии в ЛНР
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Губернатор предупредил о снижении скорости интернета на фоне атак ВСУ
Американская разведка сцепилась с ЦРУ из-за секретных архивов
Раскрыта причина крупного пожара в НИИ в центре Иркутска
Возросло число заразившихся Эболой в африканской стране
Сальдо ответил на заявления Киева о гуманитарной катастрофе в Алешках
«Неудачный осколок СССР»: Украине указали на ее место
В Старобельске ищут 10 студенток, пропавших при ударе ВСУ по колледжу
Число жертв удара ВСУ по колледжу с детьми увеличилось
«Разрушительное воздействие на Германию»: Дмитриев о коллапсе в Европе
В Госдуме объяснили циничное отношение ООН к атаке ВСУ на общежитие в ЛНР
Раскрыта судьба двух пострадавших в ДТП в Турции россиян
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.