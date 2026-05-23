Думал, варенье варят только из ягод. А потом сварил из крапивы — и сижу в шоке, насколько это вкусно

Сам не верил, что из жгучей травы можно сделать что-то съедобное. Но лимон и апельсин творят чудеса — это варенье я теперь варю каждую весну.

Ингредиенты

Крапива (молодые листья) — 500 г, сахар — 800 г, лимон — 1 шт., апельсин — 1 шт., вода — 100 мл.

Как готовлю

Сначала надеваю перчатки и тупо перебираю крапиву — оставляю только молодые листья и верхушки, без грубых стеблей. Бланширую зелень в кипятке 2-3 минуты, потом откидываю на дуршлаг и слегка отжимаю, чтобы ушла жгучесть. Тем временем варю сироп из сахара и воды, пока он не станет прозрачным.

Лимон с апельсином режу тонкими кружками прямо с цедрой, косточки выбрасываю. В сироп закидываю крапиву и цитрусы, варю на медленном огне 20–30 минут, пока варенье не загустеет. Разливаю горячим по стерилизованным банкам и закатываю — зимой открываешь и вспоминаешь весну.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Сначала смотрел на кастрюлю с подозрением: ну какое варенье из сорняков? Но когда добавил лимон и апельсин, кухня наполнилась таким цитрусовым ароматом, что я забыл про крапиву. Готовое варенье оказалось густым, как мармелад, с нежной текстурой и легкой кислинкой. Советую подавать к сырникам — это бомба!