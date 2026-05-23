Мягкое печенье с вареньем: ленивое тесто и ложка джема внутрь — 15 минут в духовке, и можно подавать

Мягкое печенье с вареньем — это ленивая, но невероятно вкусная домашняя выпечка. Рассыпчатое, нежное песочное тесто с хрустящей корочкой и сладкой, ароматной начинкой внутри создают идеальный десерт к чаю.

Для приготовления понадобится: 3 стакана муки, 200 мл растительного масла, 1 стакан сахара, 2 яйца, 100 мл молока, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли, варенье.

Рецепт: в миске смешайте яйца, сахар, масло, молоко и соль, взбейте. Добавьте муку с разрыхлителем, замесите мягкое тесто. Раскатайте тесто в пласт толщиной 0,5 см. Вырежьте кружочки (можно стаканом).

Половину кружочков выложите на противень, застеленный пергаментом. На каждый кружочек положите по 1 ч. л. варенья. Накройте вторыми кружочками, края слегка прижмите. Сделайте сверху 2–3 прокола вилкой. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 15–20 минут до золотистого цвета.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже успела приготовить печенье по этому рецепту и рекомендовала использовать в начинку густое варенье (яблочное или абрикосовое). Тогда оно не вытечет.

