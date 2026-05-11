Ставлю разогревать духовку и в это время смешиваю творог с яблоками — через 30 минут подаю печенье

Ставлю разогревать духовку и в это время смешиваю творог с яблоками — через 30 минут подаю печенье

Творожно-яблочное печенье — это нежные, мягкие и ароматные печенья, которые готовятся настолько быстро, что духовку нужно разогревать сразу.

Тесто замешивается за минуту. После выпечки печенья остаются воздушными, с сочными кусочками яблока.

Для приготовления понадобится: 200 г творога, 1 яблоко, 1 яйцо, 100 г муки, 3 ст. л. сахара (1 ст. л. — в тесто, остальное для обсыпки), 2 ст. л. растительного масла, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли.

Рецепт: яблоко очистите и нарежьте мелкими кубиками. В миске смешайте творог, яйцо, сахар (1 ст. л.), соль, муку, разрыхлитель, масло и яблоки. Замесите мягкое тесто. Сформируйте 12–15 шариков, слегка приплюсните. Одну сторону каждого печенья обмакните в сахар.

Выложите на противень, застеленный пергаментом, сахарной стороной вверх. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 20–25 минут до золотистого цвета.

Ранее стало известно, как из ингредиентов для сырников приготовить пышные творожные блины.