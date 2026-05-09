Два стакана муки и щепотка ванили — через 18 минут подаю печенье «Трюфели»: рассыпчатое и тает во рту

Это гениально простое песочное печенье для тех, кто любит нежные, тающие десерты, но не хочет возиться со сложными рецептами и часами выдерживать тесто в холодильнике. Никакого охлаждения — достаточно одной миски и 20 минут в духовке.

Получается обалденная вкуснятина: румяные, рассыпчатые шарики из песочного теста, которые тают во рту, оставляя нежное послевкусие сливочного масла и ванили. Обваленные в смеси сахарной пудры и какао, они выглядят как настоящие трюфели, но готовятся без шоколада и сливок. Хрустящая сахарная оболочка из какао и мягкая, воздушная серединка делают это печенье хитом любого чаепития.

Оно не черствеет несколько дней и всегда выглядит эффектно на столе. Идеально к кофе, чаю, в подарок или просто когда хочется быстрой сладкой радости.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 400 г муки, 250 г мягкого сливочного масла, 10 г разрыхлителя, 1 яйцо, щепотка ванилина и соли; для панировки — 1 стакан сахарной пудры (160 г), 3 ст. ложки какао-порошка. В миске смешайте муку, разрыхлитель, ванилин и соль. Добавьте мягкое сливочное масло и яйцо. Замесите однородное, пластичное тесто. Разогрейте духовку до 180°C. Противень застелите пергаментом. Сформируйте из теста маленькие шарики размером с грецкий орех. Выложите на противень, слегка приплюснув. Выпекайте 15–18 минут до легкого румянца. В миске смешайте сахарную пудру и какао. Еще теплые печенья обваляйте в полученной смеси. Полностью остудите на решетке. Подавайте к чаю.

Мария Левицкая
