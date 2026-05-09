Солдаты войск беспилотных систем впервые прошли на параде Победы в Москве

Солдаты войск беспилотных систем впервые прошли на Красной площади в рамках парада Победы в Москве. Также в торжественном мероприятии приняли участие бойцы спецоперации на Украине.

Ранее сообщалось, что во время трансляции парада Победы на Первом канале были продемонстрированы кадры реальной боевой работы расчетов беспилотных летательных аппаратов «Герань» и «Иноходец» ВС РФ. Уникальные кадры применения современной беспилотной авиации стали частью праздничного эфира, посвященного торжественному шествию на Красной площади.

До этого в Благовещенске участник парада Победы сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной прямо во время торжественного шествия. Кольцо избраннице преподнес курсант элитного подразделения Дальневосточного гвардейского высшего общевойскового командного ордена Жукова училища имени Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского.

Кроме того, парад, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел на центральной площади Новосибирска. Мероприятие началось с церемонии выноса знамен под музыку композиции Александрова и Лебедева-Кумача «Священная война».