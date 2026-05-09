Участники военной спецоперации достойны своих предков, сокрушивших нацизм в Великой Отечественной войне, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в телеграмме с поздравлениями ветеранам по случаю Дня Победы, опубликованной на сайте кабмина. Он также подчеркнул, что россияне восхищаются героизмом и стойкостью бойцов СВО.

Они достойны своих предков, надежно защищают интересы и безопасность нашей страны, — отметил глава правительства.

Мишустин отметил, что этот день напоминает о ценности мира и каждой человеческой жизни. По его словам, страна с чувством глубокой благодарности чтит ветеранов, подаривших свободу и будущее.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что подвиг поколения победителей в Великой Отечественной войне сегодня вдохновляет участников СВО. Он также добавил, что именно советский народ внес решающий вклад в разгром нацизма и спас не только свою страну, но и мир.

Президент Республики Сербской Синиша Каран заявил, что в стране считают специальную военную операцию России абсолютно оправданной. Он отметил, что детально позиция будет озвучена на переговорах с Путиным.