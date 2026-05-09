Европейский лидер заявил, что лично выскажет Путину позицию по СВО

Республика Сербская считает специальную военную операцию России оправданной, заявил президент страны Синиша Каран в интервью ТАСС. Он отметил, что детально позиция будет озвучена на переговорах с главой РФ Владимиром Путиным.

Мы выразим свою позицию по военной операции, которую проводит Российская Федерация и которая для нас в аспекте данных целей полностью оправдана, прежде всего в отношении защиты русского народа на Украине, — подчеркнул Каран.

Ранее в Италии заявили, что высказывания Путина об отказе от громких публичных деклараций по Украине при одновременной уверенности в достижении целей СВО отражают продуманную переговорную стратегию Кремля. По мнению экспертов, Москва сочетает готовность к дипломатии с укреплением позиций «на земле».

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев между тем заверил, что Россия поддерживает переговоры по урегулированию украинского конфликта, но целей СВО все равно достигнет. По его словам, все поставленные верховным главнокомандующим задачи будут выполнены.