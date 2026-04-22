В Италии назвали слова Путина о целях СВО отражающими переговорную тактику L'AntiDiplomatico: слова Путина о целях СВО указывают на переговорную тактику РФ

Заявления президента России Владимира Путина об отказе от громких публичных деклараций по Украине при одновременной уверенности в достижении целей СВО отражают продуманную переговорную стратегию Кремля, пишет итальянское издание L'AntiDiplomatico. По мнению аналитиков, Москва сочетает готовность к дипломатии с укреплением позиций «на земле».

В этом контексте слова Путина, по сути, обозначают двойную стратегию: избегать излишне громких заявлений на публике, одновременно укрепляя позиции на земле с расчетом превратить военные успехи в переговорное преимущество, — говорится в публикации.

Как подчеркивает издание, тезис Путина о том, что противники уже думают, как оформить победу России, свидетельствует об уверенности Кремля в благоприятном стратегическом исходе конфликта.

Ранее президент заявил, что ни у кого нет ни малейших сомнений, что победа в конфликте на Украине будет за Россией. Так он отреагировал на слова главы Старобельского муниципального округа ЛНР Владимира Чернева, который в конце своего доклада главе государства заключил, что Москва одержит победу.