«Нельзя приглашать кого попало»: Мостовой оценил нового тренера ЦСКА

ЦСКА должен приглашать именитых и известных специалистов, заявил NEWS.ru экс-футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой. Так он отреагировал на назначение 39-летнего Дмитрия Игдисамова главным тренером армейцев. По мнению Мостового, в такой клуб «нельзя приглашать кого попало».

ЦСКА должен назначать заслуженных и известных специалистов. Нельзя приглашать кого попало. Есть много примеров, когда такие эксперименты ничем хорошим не заканчивались. Посмотрим, что из этого выйдет, — сказал Мостовой.

Игдисамов подписал контракт с ЦСКА на два года с возможностью продления еще на два. В завершившимся сезоне он был исполняющим обязанности тренера. Под его руководством ЦСКА одержал две победы в РПЛ, а также уступил «Спартаку» в финале Пути регионов Кубка России.

