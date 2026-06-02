«Нельзя приглашать кого попало»: Мостовой оценил нового тренера ЦСКА

Экс-футболист Мостовой посоветовал ЦСКА приглашать именитых тренеров

Исполняющий обязанности главного тренера ПФК ЦСКА Дмитрий Игдисамов в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) Исполняющий обязанности главного тренера ПФК ЦСКА Дмитрий Игдисамов в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) Фото: Григорий Соколов/РИА Новости
ЦСКА должен приглашать именитых и известных специалистов, заявил NEWS.ru экс-футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой. Так он отреагировал на назначение 39-летнего Дмитрия Игдисамова главным тренером армейцев. По мнению Мостового, в такой клуб «нельзя приглашать кого попало».

ЦСКА должен назначать заслуженных и известных специалистов. Нельзя приглашать кого попало. Есть много примеров, когда такие эксперименты ничем хорошим не заканчивались. Посмотрим, что из этого выйдет, — сказал Мостовой.

Игдисамов подписал контракт с ЦСКА на два года с возможностью продления еще на два. В завершившимся сезоне он был исполняющим обязанности тренера. Под его руководством ЦСКА одержал две победы в РПЛ, а также уступил «Спартаку» в финале Пути регионов Кубка России.

Ранее экс-игрок «Краснодара», «Зенита» и сборной России Владимир Быстров призвал не сравнивать вратарей Матвея Сафонова из ПСЖ и Игоря Акинфеева из ЦСКА. По его мнению, нужно радоваться тому, что в стране есть великолепные голкиперы.

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

