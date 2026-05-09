День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 мая 2026 в 11:48

Лукашенко заявил о нерушимой традиции празднования 9 Мая в РФ и Белоруссии

Лукашенко: никто не может помешать белорусам и россиянам праздновать 9 Мая

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Никто не сможет помешать гражданам Белоруссии и России праздновать Великую Победу, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в эфире Первого канала. Глава государства, посетивший парад на Красной площади в Москве, поздравил россиян с праздником 9 Мая.

Хочу поздравить россиян с этим великим праздником. Как показали нынешние времена, минуты и мгновения, никто помешать нам не сможет праздновать эту Великую Победу, — подчеркнул Лукашенко.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что победа в Великой Отечественной войне всегда была и будет за советским и российским народом. По его словам, именно СССР внес решающий вклад в разгром нацизма, защитил свою страну и спас весь мир.

До этого Лукашенко выразил мнение, что память о Великой Отечественной войне — это основа союзничества Москвы и Минска. Политик указал, что Союзное государство должно быть в авангарде процессов, связанных с преодолением нынешнего кризиса безопасности на планете.

Страны СНГ
Россия
Белоруссия
Александр Лукашенко
День Победы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, как подтвердить личность при потере паспорта за границей
Фицо заявил о возникновении нового «железного занавеса»
Вспышка хантавируса: что известно на 9 мая, андский штамм, теории заговора
«Вызывает уважение»: Путин похвалил Фицо за историческую правду
Ушаков: контакты Москвы и Вашингтона стали более активными
Путин дал Фицо важное обещание в сфере энергетики
Появились кадры, как россияне несут цветы к Вечному огню на Поклонной горе
Путин заявил, что ЕС и НАТО навязывают конфронтацию
Ушаков назвал клоунадой указ Зеленского о параде Победы в Москве
«Чуть-чуть полегче»: Путин поблагодарил Фицо за приезд в Москву
В Кремле ответили на вопрос о продолжении переговоров России, США и Украины
Жители Одессы несут цветы к памятнику Неизвестному матросу
Раскрыто, как ВС России отнеслись к перемирию в День Победы
ВСУ допустили 8970 нарушений режима прекращения огня
Сайты вне белого списка доступны в Москве с 13:00 мск
В Москве сняли все ограничения на движение транспорта
Генконсул раскрыл смысл участия Токаева в параде Победы на Красной площади
Песков указал на важное сходство конфликтов в Иране и на Украине
Путин тремя словами описал парад Победы
Сенатор назвал фильмы о войне, которые стоит посмотреть каждому школьнику
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.