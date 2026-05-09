Лукашенко заявил о нерушимой традиции празднования 9 Мая в РФ и Белоруссии

Никто не сможет помешать гражданам Белоруссии и России праздновать Великую Победу, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в эфире Первого канала. Глава государства, посетивший парад на Красной площади в Москве, поздравил россиян с праздником 9 Мая.

Хочу поздравить россиян с этим великим праздником. Как показали нынешние времена, минуты и мгновения, никто помешать нам не сможет праздновать эту Великую Победу, — подчеркнул Лукашенко.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что победа в Великой Отечественной войне всегда была и будет за советским и российским народом. По его словам, именно СССР внес решающий вклад в разгром нацизма, защитил свою страну и спас весь мир.

До этого Лукашенко выразил мнение, что память о Великой Отечественной войне — это основа союзничества Москвы и Минска. Политик указал, что Союзное государство должно быть в авангарде процессов, связанных с преодолением нынешнего кризиса безопасности на планете.