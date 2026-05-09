«Всегда была и будет»: Путин напомнил россиянам важную деталь Дня Победы Путин: Победа в ВОВ всегда была и будет за Россией

Победа в Великой Отечественной войне всегда была и будет за советским и российским народом, заявил президент РФ Владимир Путин на параде на Красной площади. По его словам, память о подвиге будет сохраняться, поскольку именно СССР внес решающий вклад в разгром нацизма, защитил свою страну и спас мир.

Мы свято чтим заветы и наследие солдат Победы. Забота об Отчизне объединяет всю нашу страну, весь народ России. А сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны, ее подлинной истории, истинных героях для нас — дело чести, — подчеркнул российский лидер.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Москва гордится подвигом солдат, отстоявших столицу в годы Великой Отечественной войны. Он поздравил жителей столицы с Днем Победы и отметил, что 9 Мая для всех — больше, чем красная дата календаря.

Кроме того, президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил граждан с Днем Победы, призвав все страны к диалогу вместо конфликтов. Он также подчеркнул важность сохранения исторического наследия. Глава государства отметил, что 9 мая 1945 года стало священной датой для белорусов, символом подвига воинов Красной армии, партизан и подпольщиков.