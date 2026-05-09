«Мы гордимся»: Собянин о подвиге москвичей в годы Великой Отечественной

Москва гордится подвигом солдат, отстоявших столицу в годы Великой Отечественной войны, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере МАКС. Он поздравил жителей столицы с Днем Победы и отметил, что 9 Мая для всех — больше, чем красная дата календаря.

Мы гордимся подвигом тех, кто отстоял Москву. Прошел пол-Европы и водрузил победное знамя над Рейхстагом, — сказал Собянин.

Мэр отметил, что День Победы — это вечная благодарность за право жить на родной земле. Он добавил, что это чувство гордости вдохновляет россиян на защиту своей страны и сегодня.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков приехал на парад Победы, который стартовал на Красной площади в Москве. По его словам, День Победы — это святой праздник для всех. Также он признался, что находится в хорошем настроении.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил граждан с Днем Победы, призвав все страны к диалогу вместо конфликтов. Он также подчеркнул важность сохранения исторического наследия. Глава государства отметил, что 9 мая 1945 года стало священной датой для белорусов, символом подвига воинов Красной армии, партизан и подпольщиков.