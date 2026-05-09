«Всегда со мной»: Захарова назвала свои самые любимые песни Победы Захарова заявила, что очень любит песни «День Победы» и «Нам нужна одна победа»

Представитель МИД России Мария Захарова в эфире Первого канала назвала песни «День Победы» и «Нам нужна одна победа» своими самыми любимыми. Она призналась, что эти композиции есть у нее в мобильном телефоне и она знает их наизусть.

Не могу сказать, что у меня есть одна [любимая песня], есть несколько таких, которые буквально всегда со мной: и в телефоне, и просто я знаю каждую строчку. Во-первых, конечно, «День Победы», — отметила дипломат.

Она уточнила, что текст ее был написан поэтом Владимиром Харитоновым, чей сын является дипломатом и работал в департаменте российского МИД. Также Захарова выразила мнение, что отечественные песни военных лет — это особый класс мировой культуры.

Ранее сообщалось, что самым старшим из ветеранов, присутствовавших на параде Победы в Москве, оказался Кирилл Семенов, который в этом году отпразднует свое 103-летие. Он родился 22 мая 1923 года в городе Семенове Нижегородской области. В марте 1942-го его призвали в ряды Красной армии.