Путин объяснил, что является нравственным ориентиром для россиян

Любовь к Отечеству стала для россиян нравственным ориентиром, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, выступая в Кремле перед руководителями государств, которые приехали в Москву для празднования Дня Победы. По его словам, именно вера в справедливость позволила советскому народу приблизить Победу.

Эти чувства и сегодня являются для нас духовным и нравственным ориентиром, — сказал российский лидер.

Ранее президент России подчеркнул, что победа в Великой Отечественной войне всегда была и будет за советским и российским народом. По его словам, память о подвиге будет сохраняться, поскольку именно СССР внес решающий вклад в разгром нацизма.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что Москва гордится подвигом солдат, отстоявших столицу в годы Великой Отечественной войны. Он поздравил жителей столицы с Днем Победы и отметил, что 9 Мая для всех — больше, чем красная дата календаря.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что никто не сможет помешать белорусам и россиянам праздновать Великую Победу. Глава республики, посетивший парад на Красной площади в Москве, поздравил россиян с 9 Мая.