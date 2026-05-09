День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 мая 2026 в 12:11

Путин напомнил о важной исторической дате

Путин: события 1941 года стали вечным напоминанием о последствиях нацизма

Президент РФ Владимир Путин выступает на приеме в Кремле перед главами иностранных делегаций в День Победы Президент РФ Владимир Путин выступает на приеме в Кремле перед главами иностранных делегаций в День Победы Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Выступая на торжественном приеме в честь Дня Победы, президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что трагедия июня 1941 года навсегда останется напоминанием о пагубности идей расизма и превосходства. Российский лидер отметил, что отказ другим народам в праве на самобытность и ксенофобия ведут к катастрофическим последствиям для всего человечества.

В этом году исполняется 85 лет со дня нападения нацистской Германии на Советский Союз. В этой дате скорбь по миллионам погибших и напоминание, к каким страшным последствиям способна привести слепая вера в свое превосходство, расизм, ксенофобия, отказ другим народам в праве на самобытность, — заявил российский лидер.

Президент также подчеркнул, что нельзя допустить пересмотр итогов Нюрнбергского процесса. Он отметил, что Россия считает своим долгом предотвратить оправдание нацистов и их жестоких действий.

Ранее Путин и лидеры зарубежных государств, которые прибыли в Москву на празднование Дня Победы, возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. После этого у Вечного огня они почтили память погибших воинов минутой молчания. В церемонии приняли участие, в частности, руководители Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Абхазии, Лаоса, Сербии и Южной Осетии.

Власть
Владимир Путин
Кремль
День Победы
ВОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Киевляне возложили цветы к Вечному огню в День Победы
100-летний ветеран и Герои России: кто сидел с Путиным на параде Победы
ВСУ применяли ударные дроны во время перемирия
«Страна у нас одна»: 101-летняя ветеран приняла поздравления с Днем Победы
Салют в честь Дня Победы на Камчатке попал на видео
В Анапе загорелся парк аттракционов
Стало известно, как подтвердить личность при потере паспорта за границей
Фицо заявил о возникновении нового «железного занавеса»
Вспышка хантавируса: что известно на 9 мая, андский штамм, теории заговора
«Вызывает уважение»: Путин похвалил Фицо за историческую правду
Ушаков: контакты Москвы и Вашингтона стали более активными
Путин дал Фицо важное обещание в сфере энергетики
Появились кадры, как россияне несут цветы к Вечному огню на Поклонной горе
Путин заявил, что ЕС и НАТО навязывают конфронтацию
Ушаков назвал клоунадой указ Зеленского о параде Победы в Москве
«Чуть-чуть полегче»: Путин поблагодарил Фицо за приезд в Москву
В Кремле ответили на вопрос о продолжении переговоров России, США и Украины
Жители Одессы несут цветы к памятнику Неизвестному матросу
Раскрыто, как ВС России отнеслись к перемирию в День Победы
ВСУ допустили 8970 нарушений режима прекращения огня
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.