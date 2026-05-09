Путин напомнил о важной исторической дате

Президент РФ Владимир Путин выступает на приеме в Кремле перед главами иностранных делегаций в День Победы

Выступая на торжественном приеме в честь Дня Победы, президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что трагедия июня 1941 года навсегда останется напоминанием о пагубности идей расизма и превосходства. Российский лидер отметил, что отказ другим народам в праве на самобытность и ксенофобия ведут к катастрофическим последствиям для всего человечества.

В этом году исполняется 85 лет со дня нападения нацистской Германии на Советский Союз. В этой дате скорбь по миллионам погибших и напоминание, к каким страшным последствиям способна привести слепая вера в свое превосходство, расизм, ксенофобия, отказ другим народам в праве на самобытность, — заявил российский лидер.

Президент также подчеркнул, что нельзя допустить пересмотр итогов Нюрнбергского процесса. Он отметил, что Россия считает своим долгом предотвратить оправдание нацистов и их жестоких действий.

Ранее Путин и лидеры зарубежных государств, которые прибыли в Москву на празднование Дня Победы, возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. После этого у Вечного огня они почтили память погибших воинов минутой молчания. В церемонии приняли участие, в частности, руководители Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Абхазии, Лаоса, Сербии и Южной Осетии.