Нельзя допустить пересмотр итогов Нюрнбергского процесса, заявил президент РФ Владимир Путин на торжественном приеме по случаю Дня Победы. Он отметил, что Россия считает своим долгом предотвратить оправдание нацистов и их жестоких действий.

Наш долг — не допустить оправдания геноцида граждан СССР и других злодеяний нацистских преступников. Они однозначно осуждены решениями Нюрнбергского трибунала, — сказал Путин.

Ранее российский лидер сообщил, что именно советский народ внес решающий вклад в разгром нацизма во время Великой Отечественной войны и спас не только свою страну, но и весь мир. Он подчеркнул, что жители России всегда будут помнить этот подвиг.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия настаивает на равных выплатах со стороны Германии всем блокадникам Ленинграда не из-за финансовой выгоды, а из-за принципиальной позиции. Дипломат указала, что позиция ФРГ, которая выплачивает компенсации только гражданам еврейской национальности, пережившим блокаду, фактически возрождает нацистский подход к разделению людей по национальному признаку.