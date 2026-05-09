09 мая 2026 в 11:57

Путин призвал не допустить пересмотра итогов Нюрнбергского процесса

Фото: Владимир Смирнов/РИА Новости
Нельзя допустить пересмотр итогов Нюрнбергского процесса, заявил президент РФ Владимир Путин на торжественном приеме по случаю Дня Победы. Он отметил, что Россия считает своим долгом предотвратить оправдание нацистов и их жестоких действий.

Наш долг — не допустить оправдания геноцида граждан СССР и других злодеяний нацистских преступников. Они однозначно осуждены решениями Нюрнбергского трибунала, — сказал Путин.

Ранее российский лидер сообщил, что именно советский народ внес решающий вклад в разгром нацизма во время Великой Отечественной войны и спас не только свою страну, но и весь мир. Он подчеркнул, что жители России всегда будут помнить этот подвиг.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия настаивает на равных выплатах со стороны Германии всем блокадникам Ленинграда не из-за финансовой выгоды, а из-за принципиальной позиции. Дипломат указала, что позиция ФРГ, которая выплачивает компенсации только гражданам еврейской национальности, пережившим блокаду, фактически возрождает нацистский подход к разделению людей по национальному признаку.

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
