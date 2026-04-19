Блокада Ленинграда.Табличка на Невском проспекте: «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна»

Россия настаивает на равных выплатах со стороны Германии всем блокадникам Ленинграда не из-за денег, а из-за принципа, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ТАСС. По ее словам, позиция ФРГ, выплачивающей компенсации только гражданам еврейской национальности, пережившим блокаду, возрождает нацистскую логику деления людей по национальному признаку.

И виноваты не те люди, которые получают или не получают компенсации, а те, кто исповедует философию того, что есть люди которые по национальному, религиозному, этническому признаку достойны чуть большего или, наоборот, меньшего, или вообще ничего не достойны, — уверена дипломат.

По словам Захаровой, Кремль поднимает эту тему не из-за финансовых трудностей: президент России Владимир Путин сделал все для защиты ветеранов в стране. Проблема в том, что Берлин повторяет преступный принцип разделения людей, который сейчас, как считает дипломат, немецкое правительство поощряет и на Украине.

Захарова также напомнила, как в 90-е годы ветеранов в стране «предали второй раз», оставляя в нищете и унижении. Лишь личные усилия Путина вернули героям «народную благодарность».

Ранее представитель МИД заявила, что в странах Запада, в частности в Канаде, продолжаются попытки героизировать украинских нацистов. По ее словам, после Великой Отечественной войны препятствий для распространения «бандеровской пропаганды» уже не существовало.