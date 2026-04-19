Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 апреля 2026 в 07:45

ФРГ уличили в продолжении «сегрегации людей» из-за вопроса блокадников

Захарова: ФРГ отказом от выплат блокадникам продолжает логику разделения людей

Блокада Ленинграда.Табличка на Невском проспекте: «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна» Фото: Сергей Шиманский /РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Россия настаивает на равных выплатах со стороны Германии всем блокадникам Ленинграда не из-за денег, а из-за принципа, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ТАСС. По ее словам, позиция ФРГ, выплачивающей компенсации только гражданам еврейской национальности, пережившим блокаду, возрождает нацистскую логику деления людей по национальному признаку.

И виноваты не те люди, которые получают или не получают компенсации, а те, кто исповедует философию того, что есть люди которые по национальному, религиозному, этническому признаку достойны чуть большего или, наоборот, меньшего, или вообще ничего не достойны, — уверена дипломат.

По словам Захаровой, Кремль поднимает эту тему не из-за финансовых трудностей: президент России Владимир Путин сделал все для защиты ветеранов в стране. Проблема в том, что Берлин повторяет преступный принцип разделения людей, который сейчас, как считает дипломат, немецкое правительство поощряет и на Украине.

Захарова также напомнила, как в 90-е годы ветеранов в стране «предали второй раз», оставляя в нищете и унижении. Лишь личные усилия Путина вернули героям «народную благодарность».

Ранее представитель МИД заявила, что в странах Запада, в частности в Канаде, продолжаются попытки героизировать украинских нацистов. По ее словам, после Великой Отечественной войны препятствий для распространения «бандеровской пропаганды» уже не существовало.

Власть
Германия
Мария Захарова
блокадники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пассажира рейса Петербург — Стамбул не удалось спасти
Магазин косметики подвергся нападению пушистого налетчика
В ООН высказались об атаке ВСУ на российский сухогруз в Азовском море
В России утвердили первый ГОСТ на биопечать органов
Раскрыты обстоятельства гибели россиянина на Пхукете
Соседи, парковка и баланс карты: три новые схемы обмана — как защититься
Военкомы мобилизовали мужчину с бронью
Евросоюз планирует увеличить военный бюджет в 10 раз
План Пугачевой потерпел провал: контракт с Галкиным окончен, последствия
Российский второклассник стал чемпионом мира по шахматам
В России захотели смягчить наказание за оборот наркотиков без цели сбыта
Фанат «Вероны» получил люлей от футбольного кумира
Полицейские пришли на помощь запертому в доме пенсионеру с инсультом
Трамп припугнул папу римского ядерным оружием в разговоре об Иране
ВОЗ раскрыла число наркозависимых по всему миру
В Минобороны раскрыли число сбитых БПЛА за пять часов
Школьники устроили смертельную перестрелку после драки в парке
Тысячи китайских грузовиков решили отозвать в России
Россиянина отправили в СИЗО за интимные фото для школьницы
Танки НАТО у границ, кого раскрыли в шоу «Маска»: что будет дальше
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.