Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

Президент России Владимир Путин и лидеры зарубежных государств, которые прибыли в Москву на празднование Дня Победы, возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. После этого у Вечного огня они почтили память погибших воинов минутой молчания.

В церемонии приняли участие, в частности, руководители Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Абхазии, Лаоса, Сербии и Южной Осетии. После этого они отправятся на официальный прием в Кремле для глав иностранных государств и почетных гостей.

Ранее российский лидер сообщил, что именно советский народ внес решающий вклад в разгром нацизма во время Великой Отечественной войны и спас не только свою страну, но и весь мир. Он подчеркнул, что жители России всегда будут помнить этот подвиг.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков назвал День Победы святым праздником для всех. Также он признался, что находится в хорошем настроении. Песков уточнил, что 9 Мая для Путина является не только «днем гордости со слезами на глазах», но и очень насыщенным в плане работы.