Смешиваю масло, цедру, яйца и лимонный сок — через 45 минут подаю к чаю кекс «Лимонное облако» с кисло-сладкой помадкой

Этот гениально простой рецепт лимонного кекса для тех, кто любит домашнюю выпечку с цитрусовой свежестью, но не хочет возиться со сложными бисквитами. Никаких танцев с миксером — просто смешал, вылил в форму и испек.

Получается обалденная вкуснятина: пышный, влажный кекс с хрустящей сахарной корочкой и нежной, маслянистой текстурой внутри. Лимонная цедра и сок делают кекс ярким, ароматным, с приятной кислинкой, а простая помадка из сгущенки и лимона превращает его в настоящий ресторанный десерт.

Кекс долго не черствеет, остается мягким даже на второй день. Идеален к утреннему кофе, вечернему чаю или как угощение для неожиданных гостей. Готовится из доступных продуктов, а выглядит как из лучшей кондитерской.

Для приготовления вам понадобится: для кекса — 120 г сливочного масла, цедра 1 лимона, 200 г сахара, 1/3 ч. ложки соли, 100 мл молока, 3 яйца, 3 ст. ложки лимонного сока, 1 ч. ложка разрыхлителя, 250 г муки; для помадки — 3 ст. ложки сгущенного молока, 2 ст. ложки лимонного сока. Разогрейте духовку до 180 °C. Форму смажьте маслом. Растопите сливочное масло. В миске смешайте масло, цедру, сахар, соль. Добавьте молоко, яйца и лимонный сок, перемешайте. Всыпьте муку с разрыхлителем, замесите тесто. Вылейте в форму. Выпекайте 40–45 минут до сухой шпажки. Для помадки смешайте сгущенку и лимонный сок, полейте остывший кекс. Подавайте к чаю.

