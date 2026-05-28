Беру любые ягоды и ряженку — пеку кексы «Ягодные малышки»: вкуснятина без вреда для фигуры

Это один из тех десертов, после которых не возникает ощущения тяжести и мыслей «зачем я это съела». Всего одно яйцо, немного ряженки и ягоды — а в итоге получаются очень нежные воздушные кексы с мягкой серединкой и сочной ягодной начинкой. Идеальный вариант к чаю, когда хочется чего-то сладкого, но без горы масла и сахара.

Особенно нравится текстура — тесто получается почти как мусс. Ряженка делает его мягким и сливочным, а ягоды добавляют лёгкую кислинку и сочность. Причём подходят практически любые: смородина, черника, вишня, малина или даже замороженные смеси.

Для приготовления понадобится: яйцо — 1 шт., ряженка 2,5% — 130 г, рисовая мука — 50 г, сода — на кончике ножа, разрыхлитель — щепотка, сахарозаменитель — по вкусу, ягоды — по вкусу.

Яйцо разделите на белок и желток. Белок взбейте с сахарозаменителем до устойчивых пиков.

К желтку добавьте ряженку и щепотку соды, перемешайте. Затем всыпьте рисовую муку и немного разрыхлителя.

Частями аккуратно вмешайте взбитый белок — тесто должно получиться очень воздушным, похожим на густой мусс. В формочки выложите ягоды. Можно использовать даже замороженные.

Сверху распределите тесто. Выпекайте при 150 °C около 15 минут. Затем выключите духовку и оставьте кексы внутри ещё на 15 минут.

Готовые кексы легко достаются из формы после небольшого остывания.

Автор Ольга Шмырева уже готовила такие «Ягодные малышки» дома и удивилась, насколько нежным получается десерт без масла и тяжёлого теста. Особенно вкусно выходит с красной смородиной — она даёт яркую ягодную кислинку. Кстати, вместо ряженки можно взять густой йогурт или мягкий творог — вкус тоже получается очень интересным.

Ольга Шмырева
