24 мая 2026 в 15:02

Смешиваю ряженку и какао — пеку торт из 1 коржа «Потешник»: выглядит очень аппетитно, а готовится проще простого

Фото: D-NEWS.ru
Это тот самый домашний шоколадный торт, который не требует ни сложных коржей, ни долгой возни на кухне. Все смешивается в одной миске, отправляется в духовку — и уже совсем скоро на столе мягкий, влажный, ароматный бисквит с насыщенным вкусом какао.

Секрет здесь именно в ряженке — она делает тесто нежным, слегка влажным и дает приятную сливочную нотку. А какао можно не жалеть: чем его больше, тем глубже шоколадный вкус и красивее цвет. Сверху — сметанный крем и немного тертого шоколада.

Ингредиенты

Яйца — 2 шт., сахар — 1 стакан, мука — 2 стакана, растительное масло — 150 мл, разрыхлитель — 2 ч. ложки, ряженка — 1 стакан, какао — 4–5 ст. ложек с горкой. Для крема: сметана — 250 г, сахар — 200–250 г. Для подачи — тертый шоколад или шоколадная глазурь.

Приготовление

Яйца взбейте с сахаром до легкой пены. Влейте ряженку и растительное масло, перемешайте. Добавьте муку, разрыхлитель и какао. Какао лучше взять побольше — тогда корж получится темным, ароматным и по-настоящему шоколадным.

Перелейте его в форму и выпекайте при 180 градусах около 35–40 минут. Готовность проверьте деревянной шпажкой.

Готовый корж полностью остудите, затем разрежьте горизонтально на две части.

Для крема просто смешайте сметану с сахаром до растворения крупинок. Щедро промажьте нижний корж, накройте вторым, сверху тоже распределите крем.

Финальный штрих — тертый шоколад или любимая глазурь.

Ольга Шмырева
