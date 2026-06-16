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16 июня 2026 в 10:00

Заливаю малину ряженкой — через 3 минуты на столе чудо-коктейль: нежнее латте и освежает лучше лимонада

Фото: D-NEWS.ru
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Беру малину, ряженку, сливки и молоко — взбиваю в блендере, протираю через сито и слоями разливаю по высоким бокалам. Всего 3 минуты — и на столе крышесносный коктейль с нежнейшей кремовой текстурой, кисло-сладкой малиновой ноткой и ароматом лета. Никакой варки, никаких сложностей — только блендер и пара бокалов. Получается обалденная вкуснятина: густая шелковистая пена, а на дне — яркое малиновое пюре, которое красиво растекается при подаче.

Идеальное начало дня или десерт для внезапных гостей. Для приготовления вам понадобится: 200 г малины (свежей или замороженной), 4 ч. ложки сахарной пудры, 3 ч. ложки лимонного сока, 200 мл ряженки, 100 мл молока, 5 ст. ложек сливок (жирностью 10–20%). Малину промойте, отправьте в блендер с сахарной пудрой и лимонным соком, пробейте до однородного пюре. Протрите через мелкое сито, чтобы удалить косточки. В отдельной емкости смешайте оставшееся малиновое пюре (можно оставить 2–3 ст. ложки для слоя), ряженку, молоко и сливки. Взбейте блендером до пышной воздушной массы. В высокие бокалы выложите на дно немного малинового пюре (по 2 ст. ложки). Затем, наклоняя бокал, тонкой струйкой влейте молочно-ягодную смесь, чтобы образовался красивый слой. Украсьте листиками мяты или целыми ягодами. Подавайте сразу — с соломинкой и ложкой для пюре.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала этот коктейль из малины и ряженки. Даже те, кто не любит кисломолочные напитки, просили повторить. Кстати, вместо сахарной пудры можно добавить мед — вкус станет еще интереснее. Находка, а не рецепт!

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
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