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22 июня 2026 в 11:02

Ни одного праздника без «Молочной девочки»: вкусный способ сделать торт без духовки — подаю с ягодами и шоколадом

Фото: D-NEWS.ru
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Беру сгущенное молоко, яйцо, муку и разрыхлитель — и за 20 минут на сухой сковороде пеку нежные коржи для торта «Молочная девочка». Никакой духовки, никакой возни с формами — просто раскатываю тесто, обжариваю с двух сторон и собираю слоистый десерт.

Получается обалденная вкуснятина: коржи мягкие как облачко, крем воздушный, а весь торт тает во рту.

Для приготовления вам понадобится: для коржей — 250 г сгущенного молока, 300 г муки, 1 яйцо, 10 г разрыхлителя; для крема — 600 г сметаны 25–30%, 100–150 г сахарной пудры, 1 ч. ложка ванильного сахара; для украшения — какао-порошок или тертый шоколад. В миске смешайте сгущенку с яйцом, добавьте просеянную муку и разрыхлитель, замесите мягкое тесто. Разделите его на 6–8 частей, каждую раскатайте в круг толщиной 4 мм по размеру тарелки. На сухой разогретой сковороде выпекайте коржи по 1–2 минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Остудите. Для крема взбейте сметану с сахарной пудрой и ванильным сахаром до загустения. Смажьте каждый корж кремом, соберите торт, бока и верх тоже обмажьте. Посыпьте какао или шоколадом. Дайте настояться пару часов — и можно подавать.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала этот торт «Молочная девочка» на сковороде. Даже те, кто не любит сметанные кремы, уплетали его с какао. Кстати, вместо сметаны можно взять маскарпоне — крем станет еще нежнее. Находка, а не рецепт!

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
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