Творожный торт «Стекляшка»: без выпечки — просто уложите слоями печенья и взбитый творог

Творожный торт «Стекляшка» — это нежный, слоеный десерт, который очень эффектно выглядит на срезе. Слои печенья и воздушной творожно-желатиновой массы создают красивый рисунок, напоминающий стеклянную мозаику.

Для приготовления понадобится: 500 г творога (5–9%), 200 мл сливок (33%), 100 г сахара, 20 г желатина, 100 мл молока (для желатина), 200 г песочного печенья, ванилин.

Рецепт: желатин замочите в молоке на 15–20 минут. Творог взбейте блендером до пастообразного состояния. Сливки взбейте с сахаром и ванилином до мягких пиков. Смешайте творог со взбитыми сливками. Желатин растопите на водяной бане до жидкого состояния, остудите и вмешайте в творожную массу. Печенье поломайте на небольшие кусочки (но не в крошку). Форму для торта застелите пищевой пленкой. Выкладывайте слоями: слой творожной массы, затем слой кусочков печенья, снова масса и так далее. Уберите в холодильник на 4–6 часов.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже успела опробовать этот рецепт в деле. Торт получился легким, кремовым — идеален для летних чаепитий. Совет: добавьте в творожную массу цедру лимона или апельсина для свежести.

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