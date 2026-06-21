Около Химок затонул прогулочный катер с четырьмя пассажирами Прогулочный катер с четырьмя пассажирами затонул в Москве-реке

Прогулочный катер, на борту которого находились четыре человека в состоянии алкогольного опьянения, затонул в Москве-реке, сообщает Telegram-канал Mash. Инцидент произошел в канале имени Москвы в районе Старбеево, между Химкинским водохранилищем и Котовским заливом.

По словам очевидца, причиной затопления стало то, что катер зацепил проходящий мимо теплоход, который, как утверждается, «притянул» небольшое судно к себе. После этого катер начал погружаться в воду. Все четверо его пассажиров были спасены людьми с этого же теплохода.

Ранее сообщалось, что частный катер с двумя пассажирами перевернулся и затонул в акватории Усть-Илимского водохранилища в Иркутской области. Трагедия произошла в ночь на 7 июня в районе поселка Ершова примерно в четырех километрах от береговой линии.

До этого в Ханты-Мансийском автономном округе в акватории реки Оби при выполнении маневра опрокинулась лодка, жертвами происшествия стали два человека. Инцидент случился на 32-м километре протоки под названием Алешкинская, которая находится в Октябрьском районе. Трех пассажиров лодки удалось спасти.