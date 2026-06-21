Удар ВСУ привел к гибели жителя ДНР Пушилин: при атаке дронов ВСУ на ДНР погиб один и пострадали семь мирных жителей

В ряде населенных пунктов Донецкой Народной Республики 21 июня произошли атаки ударных дронов ВСУ, сообщил глава региона Денис Пушилин. В результате один мирный житель погиб, семь человек, включая двоих детей, получили ранения.

В Шахтерске погиб мужчина 1980 г. р. — выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего, — уточнил глава региона.

На автодороге Дебальцево — Светлодарск, в городском округе Дебальцево, мужчина, которому исполнилось 28 лет, получил ранения средней тяжести. Также пострадали жители Киевского района Донецка: женщина 1969 года рождения и мужчина 1990 года рождения получили ранения средней степени тяжести, а женщина 1974 года рождения пострадала.

В Никитовском районе Горловки ранения средней степени тяжести получили мальчик 2014 года рождения и женщина 1967 года рождения, а также пострадал мальчик 2019 года рождения. В городском округе Дебальцево, а также в Великоновоселковском, Шахтерском и Новоазовском муниципальных округах повреждены объекты гражданской инфраструктуры, жилые дома, три грузовых и один легковой автомобиль.

Ранее стало известно, что силы противовоздушной обороны за 13 часов уничтожили 168 украинских беспилотников над регионами России и акваториями Азовского и Черного морей. Отмечается, что все БПЛА были самолетного типа.