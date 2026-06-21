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21 июня 2026 в 20:31

Минобороны России отчиталось о сбитых за 13 часов дронах ВСУ

Минобороны: средства ПВО сбили 168 украинских дронов над регионами России

ПВО ВС РФ ПВО ВС РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Силы противовоздушной обороны за 13 часов уничтожили 168 украинских беспилотников над регионами России и акваториями Азовского и Черного морей, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ. Отмечается, что все БПЛА были самолетного типа.

21 июня в период с 07:00 до 20:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 168 украинских БПЛА самолетного типа, — говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, дроны ВСУ были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Тверской, Тульской, Смоленской областей, Краснодарского края, Республики Крым, а также над Московским регионом и акваториями Азовского и Черного морей.

До этого глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на Керченском полуострове при атаке беспилотников Вооруженных сил Украины погибли четыре человека. Кроме того, по его словам, 28 мирных жителей получили ранения. Он подчеркнул, что семьям жертв будут оказаны вся необходимая помощь и поддержка.

Ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщал, что в Темрюкском районе украинскими беспилотниками был атакован паром «Панагия» на Керченской переправе. По предварительной информации, один человек погиб, еще один пострадал.

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