«Пальчики» с джемом: печенье готовлю только так, 15 минут в духовке — и у вас целый противень лакомства

«Пальчики» с джемом: печенье готовлю только так, 15 минут в духовке — и у вас целый противень лакомства

Печенье «Пальчики» с абрикосовым джемом — это домашнее лакомство, которое отличается нежностью и неповторимым ароматом.

Для приготовления понадобится: 250 г муки, 1 яйцо, 150 г сливочного масла, 2 ст. л. йогурта (или сметаны), щепотка соли, 100 г сахара, 1 ч. л. разрыхлителя, 150 г абрикосового джема, 50 г кокосовой стружки.

Рецепт: масло комнатной температуры разотрите с сахаром, добавьте яйцо, йогурт, соль, муку и разрыхлитель, замесите тесто. Раскатайте тесто в прямоугольный пласт толщиной 0,5 см. Джем смешайте с кокосовой стружкой.

Разрежьте тесто на полосы шириной 5–6 см. На центр каждой полосы выложите полоску джема. Защипните края, формируя трубочку. Нарежьте трубочки на небольшие «пальчики» (3–5 см). Выложите на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 15–20 минут до золотистого цвета.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже успела приготовить печенье «Пальчики» и дала совет: чтобы придать ему еще больший аромат, добавьте в тесто немного ванильного сахара или цедры лимона.

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