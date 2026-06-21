Региональная столица ушла под воду после мощной грозы Baza: десятки машин ушли под воду после мощной грозы в Оренбурге

Оренбург столкнулся с серьезным подтоплением после мощной грозы, пишет Telegram-канал Baza. В результате десятки автомобилей оказались под водой, а жителям пришлось передвигаться по затопленным улицам.

Синоптики ранее предупреждали о возможном превышении исторического рекорда по осадкам в июне. Как сообщили каналу местные жители, под водой оказались Салмышская и Пролетарская улицы, затоплена набережная, а на Беляевском шоссе в районе СНТ «Заря» произошло размытие дороги. Значительные подтопления также зафиксированы в ТСН «Ивановское» и СНТ «Каблучок».

Особую остроту ситуация приобрела в поселках Крона и Пригородный, где, по рассказам жителей, под воду до уровня крыши ушло множество автомобилей. Некоторые водители были вынуждены их использовать для перемещения или спасения. Жители Пригородного также отметили, что уровень воды в поселке в текущем случае превышает даже тот, что наблюдался во время паводка 2024 года.

Кроме того, граждане сообщили о затоплении подъездов к поселкам Чапаевское, Первенец и Соколовка в Сакмарском районе. Местные жители утверждают, что дорога в этих местах фактически сравнялась с прилегающими полями.

Ранее стало известно, что за сутки в Краснодаре выпала полуторамесячная норма осадков, что привело к подтоплению 33 участков автомобильных дорог. Поступило 276 заявок на откачку воды: 155 из них связаны с затоплением проезжей части, еще 121 — с подтоплением территорий около жилых домов.