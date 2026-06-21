При атаке дронов ВСУ на Горловку были ранены мирные жители

При атаке дронов ВСУ на Горловку были ранены мирные жители Приходько: трое мирных жителей Горловки получили ранения при атаке дронов ВСУ

Трое мирных жителей Горловки пострадали в результате атаки украинских беспилотников, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Иван Приходько. По его данным, инцидент произошел в Никитовском районе города. До этого поступала информация о двух раненых.

В результате украинской вооруженной агрессии в Никитовском районе Горловки ранены двое мирных граждан. <...> Количество раненых мирных жителей Горловки увеличилось до трех, — уточнил Приходько.

Ранее стало известно, что силы противовоздушной обороны за 13 часов уничтожили 168 украинских беспилотников над регионами России и акваториями Азовского и Черного морей. Отмечается, что все БПЛА были самолетного типа.

До этого глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на Керченском полуострове при атаке беспилотников Вооруженных сил Украины погибли четыре человека. Кроме того, по его словам, 28 мирных жителей получили ранения. Он подчеркнул, что семьям жертв будут оказаны вся необходимая помощь и поддержка.

Также оперативный штаб Краснодарского края проинформировал, что в Темрюкском районе украинскими беспилотниками был атакован паром «Панагия» на Керченской переправе. По предварительной информации, один человек погиб, еще один пострадал.