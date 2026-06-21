«Легче жить будет»: Губерниев оценил поступок матери вратаря Кабо-Верде

Спортивный комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев иронично отреагировал на новость о прилете матери голкипера сборной Кабо-Верде Возиньи в США на чемпионат мира, передает «Матч ТВ». Он саркастически оценил ситуацию, отметив, что теперь «нам от этого чуть легче жить будет».

Сейчас, когда в Москве ситуация непростая: самолеты летают так себе, бензин подорожал, самое время переживать, что там с мамой вратаря сборной Кабо-Верде, но, слава богу, с мамой все в порядке, нам от этого чуть легче жить будет, я считаю, — сказал Губерниев.

Телеведущий высказался после того, как 40-летний вратарь был признан лучшим игроком встречи против Испании. Возинья тогда отразил множество ударов и признался, что расстроен из-за отсутствия матери на трибунах. Она не смогла приехать из-за проблем с документами. Позже при содействии властей женщине оформили визу, и она прилетела в Майами на игру с Уругваем.

Губерниев также пошутил, что странно видеть на трибунах только мать, ведь прилететь должны были все родственники и огромная фанатская база вратаря. При этом телеведущий похвалил родительницу спортсмена, заявив, что она хорошая.

Ранее букмекеры оценили вероятность гола Лионеля Месси в ворота сборной Австрии на чемпионате мира коэффициентом 1,85. Фаворитом предстоящей встречи, которая пройдет 22 июня в американском Арлингтоне, аналитики считают аргентинцев.