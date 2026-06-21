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21 июня 2026 в 17:10

Букмекеры оценили шансы Месси забить Австрии

Betonemobile оценила гол Лионеля Месси Австрии на ЧМ-2026 коэффициентом 1,85

Лионель Месси Лионель Месси Фото: Pedro Paulo Diaz/ Keystone Press Agency/Global Look Press
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Букмекеры Betonemobile оценили шансы Лионеля Месси забить Австрии на ЧМ-2026 с коэффициентом 1,85. Наиболее вероятным исходом матча компания считает победу аргентинцев. Сделать ставку на нее можно с коэффициентом 1,57. Ничья оценивается котировкой 3,95, а победа Австрии — 6,40.

Матч между Аргентиной и Австрией состоится 22 июня в американском городе Арлингтон. Игра начнется в 20:00 по московскому времени.

Ранее сборная Нидерландов одержала разгромную победу над командой Швеции в матче группового этапа чемпионата мира 2026 года в Хьюстоне, завершившемся со счетом 5:1. Дублями в составе победителей отметились Брайан Бробби и Коди Гакпо, еще один гол забил Крисенсио Саммервилл. Бробби оформил самый быстрый дубль на мундиалях за последние 20 лет.

До этого сообщалось, что сборная Германии обыграла команду Кот-д'Ивуара со счетом 2:1 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу, который прошел в Торонто. Благодаря этой победе немцы набрали шесть очков и гарантировали себе выход в плей-офф — впервые с 2014 года.

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