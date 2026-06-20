Сборная Нидерландов разгромила Швецию в матче ЧМ-2026 Сборная Нидерландов разгромно обыграла команду Швеции со счетом 5:1 в матче ЧМ

Сборная Нидерландов одержала разгромную победу над командой Швеции в матче группового этапа чемпионата мира 2026 года в Хьюстоне, завершившемся со счетом 5:1. Дублями в составе победителей отметились Брайан Бробби и Коди Гакпо, еще один гол забил Крисенсио Саммервилл.

Бробби оформил самый быстрый дубль на мундиалях за последние 20 лет, забив два гола на 5-й и 17-й минутах. Гакпо отличился на 47-й и 54-й минутах, Саммервилл забил на 89-й.

У шведов единственный мяч провел Энтони Эланга на 57-й минуте. Нидерланды стали восьмой командой в истории, преодолевшей отметку в 100 голов на чемпионатах мира, присоединившись к Бразилии, Германии, Аргентине, Франции, Италии, Испании и Англии.

Голландцы набрали четыре очка и возглавили группу. Во втором туре Швеция (3 очка) и Япония (1) сыграют с Тунисом (0). В третьем туре 26 июня Нидерланды встретятся с Тунисом, а Швеция — с Японией.

До этого сборная Марокко по футболу победила команду Шотландии со счетом 1:0 во втором туре группового этапа чемпионата мира. Матч прошел в городе Фоксборо, штат Массачусетс, США. Единственный мяч был забит уже на второй минуте встречи. Гол оформил марокканский полузащитник Исмаэль Сайбари.