Сборная Марокко обыграла Шотландию в матче ЧМ-2026

Сборная Марокко по футболу победила команду Шотландии со счетом 1:0 во втором туре группового этапа чемпионата мира. Матч прошел в городе Фоксборо, штат Массачусетс, США.

Единственный мяч был забит уже на второй минуте встречи. Гол оформил марокканский полузащитник Исмаэль Сайбари. Этот мяч стал самым быстрым на текущем турнире.

После победы сборная Марокко набрала 4 очка и поднялась на первое место в группе С. Сборная Шотландии после поражения осталась с 3 очками и теперь занимает вторую строчку в таблице. Далее идут команды Бразилии с 1 очком и Гаити, у которой пока нет баллов.

Ранее сборная Мексики стала первым участником 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Во втором туре группового этапа мексиканцы обыграли команду Южной Кореи со счетом 1:0. Встреча прошла в Сапопане. Единственный мяч на 50-й минуте забил Луис Ромо. Защитник ФК «Локомотив Москва» и сборной Мексики Сесар Монтес не принял участия в матче. Игрок пропускал встречу из-за дисквалификации, полученной после удаления в стартовой игре турнира.