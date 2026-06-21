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21 июня 2026 в 01:24

Сборная Германии совершила чудо в рамках ЧМ по футболу впервые с 2014 года

Сборная Германии вышла в плей-офф ЧМ по футболу впервые за 12 лет

Фото: Christian Charisius/dpa/ Global Look Press
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Сборная Германии обыграла команду Кот-д«Ивуара со счетом 2:1 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу, который прошел в Торонто. Благодаря этой победе немцы набрали шесть очков и гарантировали себе выход в плей-офф — впервые с 2014 года.

Германия возглавила группу E, став третьей командой после США и Мексики, обеспечившей участие в 1/16 финала. В составе победителей дубль оформил Дениз Ундав (68-я и 90+4-я минуты).

Единственный гол ивуарийцев забил Франк Кессье (30). В первом тайме арбитры отменили два гола немцев из-за нарушений правил.

В 2018 и 2022 годах немецкая сборная не проходила групповой этап. Соперник Германии по плей-офф определится позднее. В группе E также играют Эквадор и Кюрасао (оба без очков), их матч состоится 21 июня. В третьем туре немцы 25 июня встретятся с Эквадором, а ивуарийцы — с Кюрасао.

Ранее сборная Нидерландов одержала разгромную победу над командой Швеции в матче группового этапа чемпионата мира 2026 года в Хьюстоне, завершившемся со счетом 5:1. Дублями в составе победителей отметились Брайан Бробби и Коди Гакпо, еще один гол забил Крисенсио Саммервилл. Бробби оформил самый быстрый дубль на мундиалях за последние 20 лет, забив два гола на 5-й и 17-й минутах. Гакпо отличился на 47-й и 54-й минутах, Саммервилл забил на 89-й.

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