Французам запретили выпивать на улице из-за жары

В Париже ввели запрет на употребление алкоголя в общественных местах на улице из-за аномальной жары, сообщает журнал Valeurs Actuelles со ссылкой на распоряжение полиции. Мера принята на фоне общенационального фестиваля «Праздник музыки» и действующего красного уровня погодной опасности.

В Париже полицейская префектура в этой связи запретила употребление спиртных напитков в общественных местах на улице начиная с утра воскресенья, — пишет издание.

Власти опасаются чрезмерной нагрузки на скорую помощь в условиях жары до 38 градусов. В профсоюзе рестораторов решение назвали запоздалым, так как запасы алкоголя к празднику уже приготовлены, и употреблять спиртное по-прежнему разрешено на террасах.

Метеослужба Франции объявила красный уровень погодной опасности на 22 июня в 49 департаментах. Знойная погода затронет около 35 млн человек.

Ранее парижский Лувр на странице в социальной сети предупредил посетителей о возможном закрытии некоторых залов на фоне аномальной жары в городе. Отмечается, что это решение обеспечит лучшую сохранность произведений искусства. По словам метеорологов, в некоторых городах температура воздуха может достигнуть 40 градусов.