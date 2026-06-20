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20 июня 2026 в 18:40

Лувр может закрыть некоторые залы из-за аномальной жары

Лувр предупредил о возможном закрытии залов на фоне аномальной жары в Париже

Лувр Лувр Фото: Wu Huiwo/XinHua/Global Look Press
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Парижский Лувр на странице в социальной сети предупредил посетителей о возможном закрытии некоторых залов на фоне аномальной жары в городе. Отмечается, что это решение обеспечит лучшую сохранность произведений искусства.

Некоторые залы могут закрыться в течение волны жары, чтобы лучше защитить произведения искусства, — говорится в заявлении.

Ранее во Франции был введен предпоследний, оранжевый уровень погодной опасности в 60 из 95 департаментов европейской части страны. По словам метеорологов, в некоторых городах температура воздуха может достигнуть 40 градусов.

В феврале должность директора Лувра покинула Лоранс де Кар. Сообщалось, что ее решение связано с кризисом в музее на фоне ограбления и забастовок персонала. Преемником де Кар стал Кристоф Лерибо, руководящий Версальским дворцом.

Также сообщалось, что французские правоохранители пресекли деятельность крупной преступной группы, действовавшей в Лувре. В числе задержанных оказались несколько экскурсоводов и два сотрудника музея. Впоследствии стало известно, что злоумышленники продавали поддельные входные билеты и проводили нелегальные экскурсии.

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