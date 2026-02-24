Зимняя Олимпиада — 2026
Глава Лувра не выдержала кризиса и попросилась в отставку

Директор Лувра Лоранс де Кар подала в отставку

Лоранс де Кар Лоранс де Кар Фото: Matthias Balk/dpa/Global Look Press
Директор Лувра в Париже Лоранс де Кар подала прошение об отставке президенту Франции Эммануэлю Макрону в связи с кризисом в музее на фоне ограбления и забастовок персонала, передает RTL. В Елисейском дворце заявили, что глава государства принял отставку.

По мнению Макрона, крупнейшему музею мира сейчас необходимы спокойствие и новый импульс для модернизации. Он также назвал этот жест актом ответственности.

Ранее британские активисты разместили в Лувре фото бывшего принца Эндрю Маунтбеттен-Виндзора. Снимок сделали после того, как члена монаршей семьи задержали по делу финансиста-педофила Джефри Эпштейна.

До этого лидер французской оппозиционной партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил: в Лувре ежедневно происходят какие-нибудь катастрофы в виде краж или контрабанды. По его мнению, ситуация в главном музее Франции достигла критической точки, а действия руководства лишь усугубляют проблемы.

Кроме того сообщалось, что крупнейшее ограбление Лувра в октябре 2025 года, вероятно, не могло бы произойти без утечки информации от сотрудников музея. Кадры камеры наблюдения запечатлели двоих грабителей. Они проникли в Галерею Аполлона, целенаправленно вскрыли две витрины и похитили ювелирные украшения на сумму около €88 млн (7,9 млрд рублей).

