23 февраля 2026 в 11:42

Актививсты повесили скандальное фото экс-принца Эндрю в Лувре

Принц Эндрю Принц Эндрю Фото: Marcin Nowak/Keystone Press Agency/Global Look Press
Британские активисты разместили в парижском Лувре фото бывшего принца Эндрю Маунтбеттен-Виндзора, сообщает The Telegraph. Снимок сделали после того, как члена монаршей семьи задержали по делу финансиста-педофила Джефри Эпштейна.

Активисты разместили под фото надпись «Он сейчас потеет». Снимок сняли со стены спустя 15 минут после начала акции.

Ранее сообщалось, что полиция обеспечивала безопасность принца Эндрю во время его визитов к Джеффри Эпштейну. В декабре 2010 года правоохранители сопровождали герцога на ужин в резиденцию скандального финансиста.

Перед этим ситуация вокруг брата короля Карла III обострилась после его недавнего задержания по делу о злоупотреблении полномочиями. Эндрю подозревают в том, что в статусе торгового представителя он мог тайно передавать Эпштейну закрытые правительственные документы. Хотя после 12-часового содержания под стражей экс-принц был отпущен, показания офицеров его охраны могут стать ключевыми в расследовании коррупционных связей.

Также стало известно, что экс-супруга бывшего принца Эндрю Сара Фергюсон закрывает большинство своих компаний. Заявления о ликвидации шести фирм подали в середине февраля 2026 года.

Принц Эндрю
Франция
Лувр
Великобритания
