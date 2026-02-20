Экс-принца Эндрю отпустили на свободу без обвинений Брата Карла III Эндрю отпустили из полиции без предъявления обвинений

Брат короля Карла III экс-принц Эндрю Маунтбеттен-Виндзор вышел на свободу после 12 часов задержания, передает Sky News. Обвинения ему не предъявлены.

В полиции подтвердили задержание мужчины старше 60 лет из Норфолка по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, его имя не назвали. Задержанный был отпущен в рамках продолжающегося расследования, уточнили правоохранители.

Обыски в доме экс-принца в Сандрингеме уже завершены, но полиция продолжает проверять его бывшее жилье в Виндзоре, добавили в источнике. Комментарии по делу о связях Эндрю с финансистом Джеффри Эпштейном пока даваться не будут.

Ранее стало известно, что Эндрю остается восьмым в линии наследования британского престола. Лишение титулов и арест не исключают его из очереди наследников.

До этого стало известно, что полиция Великобритании обратилась к правительству с просьбой сохранить в тайне отдельные фрагменты переписки между экс-послом в США Питером Мандельсоном и главой аппарата премьер-министра Морганом Максуини, касающиеся дела Эпштейна. Там подчеркнули, что обнародование некоторых материалов может навредить следствию и потенциальному судебному разбирательству.