08 марта 2026 в 19:16

Карл III решил лишить брата права на трон

Карл III обсудит исключение принца Эндрю из наследников престола

Король Великобритании Карл III Король Великобритании Карл III Фото: Pool / i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press
Король Великобритании Карл III планирует обсудить со странами Содружества исключение своего брата, экс-принца Эндрю Маунтбеттена-Виндзора, из числа наследников престола, сообщает газета Times. В понедельник, 9 марта, Британия отметит день Содружества, посвященный сотрудничеству со странами объединения, тогда и пройдет встреча.

Ожидается, что переговоры с лидерами стран Содружества коснутся исключения Эндрю Маунтбеттена-Виндзора из линии наследования, — говорится в публикации.

Карл III выступит с речью, посвященной Содружеству, а в течение недели встретится с некоторыми главами государств 56 стран объединения. При этом, по данным источников, пока неясно, будут ли дочери Эндрю, принцессы Беатрис и Евгения, также исключены из линии наследования.

Ранее обнародованные архивные файлы подтвердили, что полиция Лондона обеспечивала безопасность принца Эндрю во время его визитов к финансисту Джеффри Эпштейну. В 2010 году правоохранители сопровождали герцога на ужин в резиденцию бизнесмена, а личный секретарь заранее согласовывал детали размещения офицеров в особняке.

