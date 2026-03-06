Королевская семья Британии: новости, Эндрю сотрудничал со спецслужбами РФ?

В секретном докладе одной из американских спецслужб разоблачены связи бывшего принца Эндрю с российской разведкой, передает Daily Mail. Какие новости королевской семьи Великобритании известны сегодня, 6 марта?

Правда ли, что Эндрю сотрудничал со спецслужбами РФ

Документ, с которым ознакомилось издание, датирован 15 января 2026 года. В нем утверждается, что российская разведка стремилась получить доступ к человеку, близкому к королевской семье. Наладить контакты с бывшим принцем Эндрю удалось через его окружение, в частности через американского финансиста Джеффри Эпштейна.

Как утверждается в докладе, российские агенты считали младшего брата короля Карла III «полезным идиотом». Им удалось обойтись без принуждения и шантажа. Вместо этого они эксплуатировали его зависть к монарху и другие особенности его характера. Кроме того, Эндрю привлекали финансовая, сексуальная и личная выгоды, которые сулило сотрудничество со спецслужбами.

По словам источника издания, проникнуть в британский истеблишмент через королевскую семью пытались не только российские, но и китайские спецслужбы.

До этого издание Daily Mail писало, что покойный финансист-педофил Джеффри Эпштейн, с которым дружил Эндрю, якобы руководил «крупнейшей в мире операцией „Медовая ловушка“ по поручению КГБ» (имелась в виду, видимо, ФСБ).

По информации издания, в результате данной операции многие «гости» острова Эпштейна были скомпрометированы.

«Публикация более трех миллионов новых документов, касающихся секс-преступника [Эпштейна], подтверждает подстрекательские заявления высокопоставленных сотрудников служб безопасности о том, что Эпштейн действовал в интересах Москвы, а возможно, и Израиля, когда организовывал встречи для некоторых самых влиятельных людей мира», — утверждало издание.

Кроме того, по мнению журналистов, связь Эпштейна с российскими спецслужбами объяснила бы, как финансисту удавалось вести сверхбогатый образ жизни, несовместимый с его карьерой. Однако в деле отсутствуют документальные доказательства, которые свидетельствовали бы о связи России с незаконной деятельностью Эпштейна.

Гарри и Меган Маркл Фото: Photo Image Press/Keystone Press Agency/Global Look Press

В чем Гарри и Меган Маркл захотели помочь королевской семье

Принц Гарри считает арест своего дяди Эндрю доказательством того, что монархия нуждается в обновлении, пишет The International News. По словам инсайдеров, младший сын Карла III убежден, что королевской семье необходимы «прозрачность и молодое руководство».

Гарри также якобы полагает, что вместе с женой Меган Маркл он мог бы заполнить образовавшийся вакуум. Принц, который планирует посетить Великобританию в июле, согласно информации издания, видит в происходящем возможность для примирения и реальной помощи королевской семье в преодолении кризиса.

Эксперты также отметили, что недавний визит пары в Иорданию мог быть своего рода сигналом для принца Уильяма и Кейт Миддлтон, демонстрирующим готовность герцогов Сассекских возобновить контакт. По мнению королевского автора Ингрид Сьюард, это послание можно расшифровать так: «Мы здесь, мы можем помочь».

