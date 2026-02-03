Британское издание Daily Mail утверждает, что финансист-педофил Джеффри Эпштейн якобы руководил «крупнейшей в мире операцией „медовая ловушка“ по поручению КГБ». Правда ли это, был ли Эпштейн связан с российскими спецслужбами?

Был ли Эпштейн агентом России

По информации издания, в результате данной операции многие «гости» острова Эпштейна были скомпрометированы.

«Публикация более трех миллионов новых документов, касающихся сексуального преступника [Эпштейна], подтверждает подстрекательские заявления высокопоставленных сотрудников служб безопасности о том, что Эпштейн действовал в интересах Москвы, а возможно, и Израиля, когда организовывал встречи для некоторых самых влиятельных людей мира», — пишет Daily Mail.

Кроме того, по мнению журналистов, связь Эпштейна с российскими спецслужбами объяснила бы, как финансисту удавалось вести сверхбогатый образ жизни, несовместимый с его карьерой. Однако в деле отсутствуют документальные доказательства, которые свидетельствовали бы о связи России с незаконной деятельностью Эпштейна. Почему издание упоминает именно советский КГБ, а не его преемницу ФСБ, не уточняется.

С подобными нарративами также выпустили статьи газеты The Telegraph, New York Post, The Sun. В одном из материалов журналист пишет, что «электронные письма, в которых неназванные источники обсуждают встречи между Эпштейном и президентом России, вызывают вопросы о том, не занимался ли опальный финансист торговлей девушками из России в рамках поддерживаемой государством попытки создать „крупнейшую в мире медовую ловушку“ для богатых и влиятельных».

В рассекреченных Минюстом США файлах имя Владимира Путина упоминается многократно, преимущественно в перепечатках и заголовках СМИ, которыми финансист обменивался с собеседниками. Из переписки Эпштейна следует, что в 2011 и 2014 годах он предпринимал попытки организовать встречу с российским лидером, однако они не увенчались успехом. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, заявил, что Кремль не получал каких-либо предложений от Эпштейна, включая инициативы о встрече с Путиным.

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен обратил внимание, что британские пропагандистские структуры пытаются представить Эпштейна российским агентом, хотя все указывает на его связи с другими странами.

«Британская пропаганда пытается дать Эпштейну образ российского агента, несмотря на то что все улики указывают на его связь с США и Израилем», — отметил Дизен в социальной сети X.

Что известно о файлах Эпштейна

Эпштейн считался создателем сети по втягиванию в проституцию и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних девушек, некоторых из которых он насиловал сам или продавал состоятельным клиентам. Как утверждается, финансист организовывал закрытые вечеринки для высокопоставленных лиц, которые проходили на его частном острове. В 2019-м Эпштейна арестовали за торговлю людьми и вовлечение их в проституцию.

Файлы Эпштейна, которые также называют списком педофилов, насчитывают тысячи документов в виде свидетельских показаний, адресной книги, справок, накладных, стенограмм допросов свидетелей, полицейских отчетов и электронных писем. В списке Эпштейна фигурируют данные о знакомых финансиста, в числе которых множество политиков, в частности: экс-президент США Билл Клинтон, нынешний президент США Дональд Трамп, президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, бывший британский принц Эндрю, кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман, кронпринцесса Норвегии Метте-Марит.

