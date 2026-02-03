Зимняя Олимпиада — 2026
Эпштейн был покровителем Пугачевой? Что известно, какая между ними связь

Алла Пугачева Алла Пугачева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Имя певицы Аллы Пугачевой обнаружилось в опубликованных Минюстом США файлах финансита-педофила Джеффри Эпштейна, пишут СМИ. Что об этом известно, какая между ними была связь?

Был ли Эпштейн покровителем Пугачевой

Пугачева в документах по делу Эпштейна упоминается как одна из самых влиятельных персон в России.

Письмо с заголовком «Миссия выполнена для некоторых» было отправлено 13 января 2014 года с электронной почты Бориса Николича — врача, инвестора и бывшего советника американского предпринимателя Билла Гейтса. В письме содержится перепечатка статьи The Times, посвященной анализу самых влиятельных людей мира.

«Половина из 10 самых почитаемых людей в России — женщины, включая поп-певицу Аллу Пугачеву. Это самый высокий показатель среди всех стран, участвовавших в опросе», — говорится в документе.

При этом информации о том, что Пугачева была как-то связана с махинациями Эпштейна или лично общалась с ним, в опубликованных файлах нет.

Эпштейн считался создателем сети по втягиванию в проституцию и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних девушек, некоторых из которых он насиловал сам или продавал состоятельным клиентам. Как утверждается, финансист организовывал закрытые вечеринки для высокопоставленных лиц, которые проходили на его частном острове. В 2019-м Эпштейна арестовали за торговлю людьми и вовлечение их в проституцию.

Джеффри Эпштейн Джеффри Эпштейн Фото: Uma Sanghvi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Файлы Эпштейна, которые также называют списком педофилов, насчитывают тысячи документов в виде свидетельских показаний, адресной книги, справок, накладных, стенограмм допросов свидетелей, полицейских отчетов и электронных писем. В списке Эпштейна фигурируют данные о знакомых финансиста, в числе которых множество политиков и знаменитостей.

Кого называют покровителем Пугачевой

Как ранее писал NEWS.ru, стал известен тайный покровитель Пугачевой, лидера «Машины времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и других эмигрировавших из России артистов. По словам предпринимателя Андрея Матуса, этим человеком может быть экс-акционер ЮКОСа гражданин Израиля Леонид Невзлин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). По его информации, Невзлин оказывает опальным звездам финансовую поддержку.

СМИ до этого также писали, что именно Невзлин арендовывал жилье в Израиле для Пугачевой и ее супруга Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), а также решил бюрократические вопросы.

В России Невзлину предъявлены обвинения в совершении ряда экономических и налоговых преступлений, а также в причастности к организации заказных убийств и покушений на убийства. В августе 2008 года Мосгорсуд заочно приговорил бывшего акционера ЮКОСа к пожизненному сроку заключения.

Анастасия Яланская
А. Яланская
