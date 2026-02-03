Операция в КНР, особняк за 500 млн, отношения с шаманом: как живет Гагарина

Певица Полина Гагарина в беседе с журналисткой Ксенией Собчак призналась, что хочет сделать пластическую операцию в Китае. Что об этом известно, правда ли, что Гагарина живет в особняке стоимостью 500 млн рублей и встречается с целителем-шаманом?

Что Гагарина рассказала о пластической операции в КНР

По словам Гагариной, она наткнулась на одного китайского хирурга, услугами которого желает воспользоваться. Правда, из‑за огромной популярности у азиатского доктора очередь расписана вплоть до 2028 года, рассказала певица в эфире шоу «Что о тебе думают?».

«Он китаец, делает это за 40 минут. У него запись — 2027 год уже закрыт. То есть можно записаться в 2028‑м. Там работа с мышцами, что‑то потрясающее. Мы разобрались. Если вот так, то я в какой‑то момент прибегну», — сообщила Гагарина.

Артистка сейчас пользуется исключительно косметологией. Она отметила, что с трудом переносит и такие процедуры. Гагарина призналась, что «визжит» во время биоревитализации.

Что известно об особняке Гагариной

Как писал NEWS.ru, Гагарина поселилась в особняке примерно за 500 млн рублей. По данным источников, певица проживает в нем вместе с танцором Стасом Миковым, с которым возобновила отношения. Сама артистка пока не комментировала эту информацию.

Полина Гагарина Фото: Социальные сети

Отмечается, что дом располагается в жилом комплексе «Риверсайд» в Новой Риге. По словам эксперта по элитной недвижимости Алены Радыш, особняк в этом районе стоит баснословных денег.

«Площадь дома Полины — 960 квадратных метров. Особняк расположен на участке в 44 сотки. У Гагариной только один участок с видом на реку стоит 300 млн рублей. А сам дом Полины стоит более $6 млн (около 500 млн рублей. — NEWS.ru). Не меньше! Это просторное статусное поместье, где найдется место всем членам семьи», — сказала эксперт.

В доме Гагариной три этажа: на цокольном есть спа-зона и прачечная, на первом расположены гостиная, столовая с панорамными окнами, кухня и кабинет, а на втором — личные апартаменты Полины, детские и гостевые комнаты. На участке также есть детская площадка и русская баня.

Что известно об избраннике Гагариной

До этого СМИ писали, что роман Гагариной и Микова начался, когда Стас уже пять лет работал в ее коллективе. При этом он был женат на танцовщице Оксане Стратулат, которая, как утверждалось, дружит с Полиной. В 2025 году ходили слухи, что певица встречается с концертным директором Сергеем Сметаниным, но друзья артистки заверили, что ее сердце по-прежнему занято Миковым.

В июне 2025 года сообщалось, что Гагарина и Миков разошлись, так как танцор «не соответствовал масштабам звезды».

«Непросто строить отношения с женщиной, когда у вас не равный достаток. Стас пытался соответствовать Полине, развивался. Изучил йогу, преподает сейчас медитации и прочие духовные практики, как тренер ведет спортивные тренировки. Но со временем их роман сошел на нет. Они общаются, но больше не вместе», — говорили друзья Станислава.

Полина Гагарина Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Известно, что с момента начала отношений с Гагариной Миков освоил новое направление — стал шаманом-целителем. Он снимает подкасты на тему оздоровления и психотерапии. Несмотря на роман с артисткой, Миков продолжает работать в ее команде. Танцор ведет себя скромно: приезжает на съемки вместе с остальными участниками коллектива и не выдвигает персональных требований.

В конце января в беседе с Собчак Гагарина ответила на вопрос, кто мог бы стать для нее идеальным мужем. По словам певицы, избранник должен быть интереснее нее.

«Я готова быть гибкой и соглашаться, если мне правильно заткнут рот, я буду только рада. Если я пойму, что он на несколько голов выше меня по суждениям, эрудиции, насмотренности и жизненному опыту — этим меня можно просто сразить», — отметила она.

Чем сейчас занимается Гагарина

Гагарина продолжает творческую деятельность. Она является одной из самых высокооплачиваемых артисток российского шоу-бизнеса — ее выступление обойдется заказчику в 15 млн рублей, пишут СМИ.

14 января исполнительна сообщила в социальных сетях, что «сердце разрывается» из-за смерти ее учителя в Школе-студии МХАТ Игоря Золотовицкого, который умер от онкологического заболевания.

«Не стало мастера моего курса Игоря Яковлевича Золотовицкого. Ректора Школы-студии МХАТ. Человека с невероятным чувством юмора и огромным добрым сердцем. Воспитавшего чудесных больших актеров. Игорь Яковлевич, мы будем очень скучать, сердце разрывается», — написала она.

