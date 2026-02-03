Почему не работает мобильный интернет сегодня, 3 февраля: где сбои в России

Сегодня, 3 февраля, мобильный интернет не работает в Москве, Саратовской области и других регионах России. С проблемами столкнулись абоненты операторов Т2, МТС, Yota, «Билайн» и «МегаФон». Что известно, в чем причины сбоев?

Где в России не работает мобильный интернет 3 февраля

По статистике на мониторинговом сайте «Сбой.рф», жалобы на сбои мобильного интернета во вторник, 3 февраля, поступают из множества регионов. Как утверждают пользователи, невозможно нормально пользоваться онлайн-услугами, мессенджерами и другими сервисами.

Наибольшее число жалоб приходит от абонентов МТС — 116 обращений за сутки. Ранее этот показатель составил 453. О сбоях пишут из Москвы — 27%, Саратовской области — 10%, Волгоградской, Иркутской областей, Санкт-Петербурга — по 6%, Самарской, Новосибирской, Омской областей — по 4%, Чувашии, Мурманской, Свердловской, Тверской, Московской областей, Краснодарского края, Саха (Якутии), Чукотского автономного округа, Дагестана, Тюмени, Бурятии, Татарстана — по 3%.

Жалобы поступают и на других операторов — сбои затронули сети абсолютного большинства поставщиков услуг связи. О проблемах сообщают из Смоленской области, Москвы, Мурманской области, Краснодарского края, Калининградской области, Хабаровского края, Санкт-Петербурга, Иркутской области.

Почему не работает мобильный интернет 3 февраля

Проблемы с мобильным интернетом зачастую наблюдаются в условиях беспилотной опасности в российских регионах. Сети намеренно замедляют в качестве средства безопасности. Специалисты утверждают, что таким образом обрывается канал связи между дроном и центром управления.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ограничения мобильной связи и интернета в первую очередь связаны с необходимостью защитить жителей от атак БПЛА, подчеркнул президент России Владимир Путин. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее заявил, что Кремль считает оправданным такой подход, так как это связано с обеспечением безопасности граждан.

«И все является приоритетом. Угрозы существуют, угроза очевидна», — добавил Песков.

В департаменте информационных технологий и связи ЯНАО подчеркнули, что заблаговременное информирование о конкретных локациях и сроках действия ограничений на интернет-соединение не представляется возможным. При этом власти российских регионов зачастую предупреждают о возможной атаке БПЛА и неудобствах, связанных с интернетом.

В пресс-службе Минобороны России сообщили, что ночью 3 февраля силы ПВО подавили и уничтожили 10 украинских беспилотников: по три — в Белгородской и Орловской областях, два — Калужской области, по одному — Курской и Ростовской областях.

Как пользоваться интернетом во время отключений

В периоды сбоев в работе мобильного интернета россияне могут полноценно пользоваться сайтами из белого списка. В него входят «Госуслуги», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национальный мессенджер MAX, сервисы «Яндекса», маркетплейсы Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, сайты «Почты России», Альфа-Банка, транспортные сервисы РЖД и «Туту.ру», навигационный сервис 2ГИС, портал Gismeteo, сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России, Центробанка, операторов связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком», сервис поиска недвижимости «Домклик», охранная система «Цезарь Сателлит», онлайн-кинотеатр Okko, «Аэрофлот» и «Победа», «Россети», «Вкусно — и точка» и «Деловые линии».

