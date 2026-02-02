Зимняя Олимпиада — 2026
02 февраля 2026 в 11:12

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 2 февраля: где сбои в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Сегодня, 2 февраля, мобильный интернет не работает в Москве, Краснодарском крае и других регионах России. С проблемами столкнулись абоненты операторов Т2, МТС, Yota, «Билайн» и «МегаФон». Что известно, в чем причины сбоев?

Где в России не работает мобильный интернет 2 февраля

Статистика на мониторинговом сайте «Сбой.рф» показывает, что жалобы на сбои мобильного интернета в понедельник, 2 февраля, поступают из десятков регионов. Люди не могут нормально пользоваться онлайн-услугами, мессенджерами и другими сервисами.

Наибольшее число жалоб приходит от абонентов МТС — 57 обращений за сутки. Ранее этот показатель составил 360. Сообщения поступают из Москвы — 46%, Краснодарского края — 12%, Камчатского края — 8%, Санкт-Петербурга, Нижегородской, Калужской, Свердловской, Иркутской, Ленинградской, Самарской областей, Чукотского, Ханты-Мансийского автономных округов — по 4%.

Жалобы поступают и на других операторов — сбои коснулись сетей большинства поставщиков услуг связи. О проблемах сообщают из Москвы, Забайкальского края, Иркутской области, Приморского края, Самарской, Челябинской, Пензенской областей, Хабаровского края.

Почему не работает мобильный интернет 2 февраля

Мобильный интернет может не работать на фоне действия предупреждения «Беспилотная опасность». Мера применяется в качестве средства безопасности. Специалисты утверждают, что таким образом возможно прервать связь между дроном и центром управления.

По словам президента России Владимира Путина, ограничения мобильной связи и интернета в российских регионах в первую очередь связаны с необходимостью защитить жителей от атак БПЛА.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее подчеркнул, что Кремль считает оправданным такой подход, так как это связано с обеспечением безопасности граждан.

«И все является приоритетом. Угрозы существуют, угроза очевидна», — добавил Песков.

В пресс-службе Минобороны России сообщили, что в течение ночи 2 февраля дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 31 украинский беспилотник: 22 — в Белгородской области, четыре — в Краснодарском крае, два — в Ростовской области, по одному — в Астраханской, Брянской, Курской областях.

При каких условиях отменяют ограничения

Ограничения на работу мобильного интернета снимаются, как только это позволяет оперативная обстановка.

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru/Создано ИИ

В периоды сбоев в работе мобильного интернета россияне могут полноценно пользоваться сайтами из белого списка. В него входят «Госуслуги», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национальный мессенджер MAX, сервисы «Яндекса», маркетплейсы Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, сайты «Почты России», Альфа-Банка, транспортные сервисы РЖД и «Туту.ру», навигационный сервис 2ГИС, портал Gismeteo, сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России, Центробанка, операторов связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком», сервис поиска недвижимости «Домклик», охранная система «Цезарь Сателлит», онлайн-кинотеатр Okko, «Аэрофлот» и «Победа», «Россети», «Вкусно — и точка» и «Деловые линии».

Приложение Telegram не было включено в белый список из-за его иностранного происхождения.

