Ловушка для ВСУ и плацдарм для наступления: успехи ВС РФ к утру 2 февраля

Ловушка для ВСУ и плацдарм для наступления: успехи ВС РФ к утру 2 февраля

Российский сапер рядовой Никита Макаров в одиночку уничтожил штурмовую группу ВСУ с помощью минного поля и ручных гранат, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Боец ВС РФ заранее обнаружил противника и определил маршрут его движения. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 2 февраля?

Сапер устроил ловушку и в одиночку уничтожил штурмовиков ВСУ

«Когда вражеские штурмовики пересекали заминированный участок, рядовой Макаров активировал мины и взрывом уничтожил группу противника. Находясь в непосредственной близости от места постановки минного заграждения, он забросал гранатами остатки штурмовой группы противника, полностью уничтожив их», — сообщили в ведомстве.

В МО подчеркнули, что, несмотря на риск быть обнаруженным, сапер выдвинулся навстречу врагу и установил минное заграждение. Благодаря мужеству и профессионализму бойца враг понес значительные потери и не сумел прорвать оборону, заключили в министерстве.

Ефрейтор ВС РФ эвакуировал товарища под огнем дронов и спас ему жизнь

Российский ефрейтор Юрий Ендальцев спас жизнь сослуживцу, который получил серьезные ранения в результате атаки украинского беспилотника, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Несмотря на угрозу новых атак, он оказал первую помощь и эвакуировал товарища в безопасное место.

«Юрий Ендальцев, продолжая вести огонь по дронам, добрался до раненого. Затем, несмотря на угрозу атаки, оказал первую помощь раненому и эвакуировал товарища в безопасное место», — сказано в сообщении.

Ведя огонь по приближающимся дронам, отважный боец сумел стабилизировать состояние пострадавшего. Благодаря его самоотверженным действиям жизнь российского военнослужащего была сохранена, заключили в ведомстве.

Пушилин рассказал о ситуации на фронте после освобождения Торецкого

Освобождение Торецкого в ДНР позволяет ВС РФ развивать наступление в сторону Доброполья, сообщил глава региона Денис Пушилин в Telegram-канале. По его словам, это создало плацдарм для дальнейшего продвижения.

«Населенный пункт [Торецкое] находится между Добропольем и Дружковкой. Его освобождение позволит развивать наступление как раз в сторону Доброполья и создает определенный плацдарм для движения на Дружковском направлении», — сообщил Пушилин.

Глава ДНР добавил, что в районе Сухецкого, Нового Донбасса и Вольного продолжаются активные боевые действия. Также фиксируется продвижение российских подразделений в направлении Сергеевки, заключил он.

Российский боец в одиночку предотвратил срыв штурмовой операции

Гвардии рядовой Вооруженных сил России Илья Жариков в одиночку предотвратил срыв штурмовой операции армии, сообщили в Министерстве обороны РФ. Как уточнили в ведомстве, для этого военнослужащий подорвал замаскированное минное поле противника, которое мешало продвижению российских войск. В результате минное поле было частично уничтожено, и штурмовики смогли безопасно пройти.

«Получив информацию о том, что личный состав штурмовой группы находится на безопасном удалении, гвардии рядовой Жариков уничтожил минно-взрывное заграждение с применением беспилотной системы типа FPV», — говорится в сообщении.

Читайте также:

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 2 февраля

Мощный кулак России: почему Европа до дрожи боится Балтийского флота

Съемное жилье и отсутствие денег: Долина рассказала о жизни после скандала