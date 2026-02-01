Пушилин рассказал о ситуации на фронте после освобождения Торецкого

Освобождение Торецкого в ДНР позволяет ВС РФ развивать наступление в сторону Доброполья, сообщил глава региона Денис Пушилин в Telegram-канале. По его словам, это создало плацдарм для дальнейшего продвижения.

Населенный пункт [Торецкое] находится между Добропольем и Дружковкой. Его освобождение позволит развивать наступление как раз в сторону Доброполья и создает определенный плацдарм для движения на Дружковском направлении, — сообщил Пушилин.

Глава ДНР добавил, что в районе Сухецкого, Нового Донбасса и Вольного продолжаются активные боевые действия. Также фиксируется продвижение российских подразделений в направлении Сергеевки, заключил он.

Ранее стало известно, что военнослужащие Вооруженных сил России освободили еще два населенных пункта в зоне проведения спецоперации, заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ. Так, бойцы «Центра» окончательно выбили ВСУ из села Торецкого в Донецкой Народной Республике.

Кроме того, бойцы ВС РФ в результате активных боевых действий освободили два населенных пункта в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. По информации ведомства, речь идет о селах Зеленое и Сухецкое.