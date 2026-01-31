Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 января 2026 в 12:14

Российская армия освободила два села в зоне СВО

ВС России освободили села Торецкое и Петровка в ДНР и Запорожской области

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Военнослужащие Вооруженных сил России освободили еще два населенных пункта в зоне проведения спецоперации, заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ. Так, бойцы «Центра» окончательно выбили ВСУ из села Торецкое в Донецкой Народной Республике.

Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Торецкое ДНР, — отметили в ведомстве.

Кроме того, российская армия продвинулась в глубину обороны противника и освободила населенный пункт Петровка Запорожской области. Боевую задачу успешно выполнили подразделения группировки войск «Восток», уточнили в Минобороны.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин выразил мнение, что этой весной Вооруженные силы РФ могут окончательно освободить ДНР и Херсонскую область. По его словам, также можно ожидать активного продвижения в Луганской Народной Республике.

До этого стало известно, что российские военные преодолели мощную оборону ВСУ в поселке Бересток, что открыло путь к Константиновке. Взятию Берестка предшествовала тщательная подготовка — на полковых полигонах была отработана тактика с учетом всех географических особенностей местности.

ВС РФ
Минобороны РФ
ДНР
ВСУ
Запорожская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Трагическая фигура»: экс-премьер Степашин оценил первого президента России
Беспорядки в США перекинулись сразу на несколько штатов
Власти признали каскадный коллапс энергетики на Украине
Россиянам рассказали, кому жаловаться на плохую уборку снега во дворах
Московские школьники придумали, как заработать на снегопаде
Восемь насильников сбежали из-под стражи в штате Луизиана в США
Метро в двух украинских городах перестало работать на фоне блэкаута
Поездка подростка без прав закончилась трагедией
Опрос показал, сколько британцев хотят убрать Стармера
Сотни заключенных боевиков ИГ покинули сирийские тюрьмы
Вода пропала во всем Киеве
Российскую метеостанцию признали самым холодным местом на Земле
Появились кадры Мурманска на фоне масштабного блэкаута
На Западе признали Россию как «надежного игрока»
Королевская семья Британии: новости, Миддлтон вышла в свет без локонов
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 31 января: где сбои в России
«Оказался из России»: в Италии объяснили удаление Большунова с лыжной гонки
Саперы обезвредили боезаряд в Орле
Военэксперт назвал ключевую ценность освобождения Петровки и Торецкого
Приднестровье осталось в темноте из-за аварии
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Тефтели, к которым не нужен гарнир: ужин из пачки фарша и пары картофелин
Общество

Тефтели, к которым не нужен гарнир: ужин из пачки фарша и пары картофелин

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.