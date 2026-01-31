Российская армия освободила два села в зоне СВО ВС России освободили села Торецкое и Петровка в ДНР и Запорожской области

Военнослужащие Вооруженных сил России освободили еще два населенных пункта в зоне проведения спецоперации, заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ. Так, бойцы «Центра» окончательно выбили ВСУ из села Торецкое в Донецкой Народной Республике.

Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Торецкое ДНР, — отметили в ведомстве.

Кроме того, российская армия продвинулась в глубину обороны противника и освободила населенный пункт Петровка Запорожской области. Боевую задачу успешно выполнили подразделения группировки войск «Восток», уточнили в Минобороны.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин выразил мнение, что этой весной Вооруженные силы РФ могут окончательно освободить ДНР и Херсонскую область. По его словам, также можно ожидать активного продвижения в Луганской Народной Республике.

До этого стало известно, что российские военные преодолели мощную оборону ВСУ в поселке Бересток, что открыло путь к Константиновке. Взятию Берестка предшествовала тщательная подготовка — на полковых полигонах была отработана тактика с учетом всех географических особенностей местности.